Президент Азербайджана направил поздравительное письмо главе Шри-Ланка

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипале Сирисене.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Шри-Ланки - мира и процветания".