Президент Азербайджана направил поздравительное письмо финскому коллеге

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндской Республики Саули Нийнисте.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Финляндской Республики – Днем независимости.

B столь знаменательный день передаю Вам и дружественному народу Финляндии свои наилучшиe пожелания".