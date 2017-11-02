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    Президент Азербайджана направил поздравительное письмо премьер-министру Японии

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо премьер-министру Японии Синдзо Абэ.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин премьер-министр,

    Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на должность премьер-министра Японии.

    Нынешний уровень развития азербайджано-японских отношений вызывает удовлетворение. Надеюсь, что мы и впредь продолжим наши усилия на пути дальнейшего укрепления дружественных связей, расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и народами.

    Передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья, счастья, постоянных успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Японии".

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