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Президент Азербайджана направил письмо верховному главе Малайзии

Президент Азербайджана направил письмо верховному главе Малайзии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо XVI верховному главе Малайзии Его Величеству аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину аль-Мустафе Биллах Шаху ибни аль-Мархум Султан Хаджи Ахмад Шах аль-Мустаин Биллаху.
Внешняя политика
5 апреля 2023 г. 11:47
Президент Азербайджана направил письмо верховному главе Малайзии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо XVI верховному главе Малайзии Его Величеству аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину аль-Мустафе Биллах Шаху ибни аль-Мархум Султан Хаджи Ахмад Шах аль-Мустаин Биллаху.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Ваше Величество,

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой - 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Малайзией, с чувством удовлетворения передаю наилучшие пожелания вашему дружественному народу.

Мы придаем большое значение дружественным отношениям между Азербайджаном и Малайзией. Нас радуют динамика развития межгосударственных связей и расширение нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества за последние тридцать лет. Хотел бы подчеркнуть плодотворное сотрудничество наших стран в рамках международных институтов, особенно Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

Сегодня есть хорошие возможности для дальнейшего развития связей между нашими странами. Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями и дальше будем углублять наши дружеские отношения и сотрудничество как на двусторонней, так и многосторонней основах.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Малайзии – благополучия и процветания".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev congratulates Malaysian leader
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Malayziya liderləri arasında məktub mübadiləsi olub

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