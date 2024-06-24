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Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Владимиру Путину

Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Владимиру Путину Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Внешняя политика
24 июня 2024 г. 10:52
Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями Владимиру Путину

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием о гибели мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов в результате террористических актов, совершенных в Дагестане.

Мы решительно осуждаем эти кровавые преступления, поддерживаем борьбу со всеми формами и проявлениями терроризма.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev extends condolences to Vladimir Putin

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