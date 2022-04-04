Президент Азербайджана направил письмо российскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту России Владимиру Путину.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту России Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ России со знаменательным юбилеем – 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

За прошедшие три десятилетия азербайджано-российские отношения, опираясь на многовековые традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, успешно развивались и укреплялись в духе стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества на основе принципов взаимного уважения и доверия, учета интересов друг друга.

Сегодня большое удовлетворение вызывают наши межгосударственные связи, характеризуемые активным политическим диалогом, плодотворным сотрудничеством в торгово-экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других сферах. Ярким свидетельством динамичного развития двусторонних отношений являются устойчивый рост взаимной торговли и инвестиций, солидная договорно-правовая база, эффективная реализация совместных проектов и инициатив в разных областях.

Особенно отрадно, что нынешний юбилейный год установления дипломатических отношений совпал с подписанием Декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Этот важный документ зафиксировал качественно новый, самый высокий уровень, на который вышли отношения между нашими государствами за тридцатилетний период.

Безусловно, позитивное влияние на динамику развития связей и углубление взаимодействия между Азербайджаном и Россией оказывают и регулярные контакты на высшем и высоком уровне, взаимные визиты и встречи.

Хотел бы особо отметить роль культурно-гуманитарных отношений в укреплении дружбы, добрососедства и взаимопонимания между нашими народами, связанными глубокими историческими корнями, духовной и культурной близостью. Сотрудничество в области культуры и образования, всемерная поддержка русского языка и русской культуры на государственном уровне в Азербайджане, обучение на русском языке в азербайджанских школах и высших учебных заведениях наглядно подтверждают значение, которое мы придаем гуманитарной повестке нашего партнерства.

Важной составляющей наших межгосударственных отношений является также межрегиональная кооперация. Азербайджан активно взаимодействует со многими субъектами Российской Федерации, способствуя тем самым расширению наших связей на всех уровнях.

Убежден, что совместными усилиями мы сможем и впредь реализовать актуальные задачи двустороннего сотрудничества и открыть новые возможности для укрепления отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в интересах наших народов и стран.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов, а дружественному народу России - благополучия и процветания."

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