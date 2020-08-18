О нас
Report Georgia

Президент Азербайджана направил письмо афганскому коллеге

Президент Азербайджана направил письмо афганскому коллеге Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики АфганистанМохаммаду Ашрафу Гани.
Внешняя политика
18 августа 2020 г. 16:45
Президент Азербайджана направил письмо афганскому коллеге
0 : 00
0 : 00

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Убежден, что азербайджано-афганские отношения дружбы и партнерства, в том числе наши связи в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, и впредь будут расширяться на благо двух народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю братскому народу Афганистана постоянного благополучия и процветания".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ilham Aliyev sends letter to his Afghan counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti əfqanıstanlı həmkarına məktub göndərib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названа дата прибытия нового посла Ирана в Азербайджан
Названа дата прибытия нового посла Ирана в Азербайджан
18 августа 2020 г. 12:19
Вице-президент Ирана рассказал об отношениях с Азербайджаном 
Вице-президент Ирана рассказал об отношениях с Азербайджаном 
18 августа 2020 г. 11:59
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Узбекистана в Азербайджане 
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Узбекистана в Азербайджане 
18 августа 2020 г. 11:39
Хикмет Гаджиев: Армения должна знать свое место и не выходить за рамки дозволенного
Хикмет Гаджиев: Армения должна знать свое место и не выходить за рамки дозволенного
17 августа 2020 г. 23:47
Дурсун Гасанов отозван с должности посла
Дурсун Гасанов отозван с должности посла
17 августа 2020 г. 13:45
Назначен новый посол Азербайджана в Грузии
Назначен новый посол Азербайджана в Грузии
17 августа 2020 г. 13:43
Зариф: Азербайджан - очень важная страна для Ирана
Зариф: Азербайджан - очень важная страна для Ирана
17 августа 2020 г. 11:24
Эксперты обсудили сотрудничество на Каспии
Эксперты обсудили сотрудничество на Каспии
14 августа 2020 г. 16:59
Ильхам Алиев: Сегодня в мире нет таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан
Ильхам Алиев: Сегодня в мире нет таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан
13 августа 2020 г. 22:54
Джейхун Байрамов встретился с послом Грузии в Азербайджане 
ФотоДжейхун Байрамов встретился с послом Грузии в Азербайджане 
13 августа 2020 г. 17:52

Последние новости

17:13
В США за сутки выявили более 35 тысяч случаев коронавируса Другие страны
17:06
ЕС выделил грант АФФА  Футбол
16:53
По TANAP транспортировано 6,3 млрд кубометров газа Энергетика
16:47
Азербайджан увеличил экспорт газа на 17% Энергетика
16:45
FT: Oracle начала переговоры о покупке TikTok ИКТ
16:45
Президент Азербайджана направил письмо афганскому коллеге Внешняя политика
16:40
Срок использования карт по выдаче пенсий и соцпособий продлен Социальная защита
16:22
В этом году с месторождения "Шахдениз" добыто 11 млрд кубометров газа Энергетика
16:20
SOCAR добыл 4,3 млн тонн нефти за семь месяцев Энергетика
16:14
В Великобритании выпустили марку, посвященную Шерлоку Холмсу Это интересно
16:00
Азербайджан сократил экспорт нефти на 7,6% Энергетика
15:55
Университет "Кавказ" объявил о ликвидации Инфраструктура
15:50
В каком ресторане задержали представителей криминального мира?ОБНОВЛЕНО Происшествия
15:42
Бой с тенью на рынке подакцизной продукции Бизнес
15:32
Выдвинуты обвинения водителю, ставшему виновником гибели азербайджанцев  В регионе
Вся новостная лента