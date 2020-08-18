Президент Азербайджана направил письмо афганскому коллеге

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.
Убежден, что азербайджано-афганские отношения дружбы и партнерства, в том числе наши связи в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, и впредь будут расширяться на благо двух народов.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю братскому народу Афганистана постоянного благополучия и процветания".