Президент Азербайджана направил письмо афганскому коллеге

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики АфганистанМохаммаду Ашрафу Гани.

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Убежден, что азербайджано-афганские отношения дружбы и партнерства, в том числе наши связи в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, и впредь будут расширяться на благо двух народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю братскому народу Афганистана постоянного благополучия и процветания".