Президент Азербайджана направил письмо Великому герцогу Люксембургскому

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо Великому герцогу Люксембургскому Анри.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Люксембурга.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Вашему народу – постоянного благополучия и процветания".