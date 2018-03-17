Президент Азербайджана направил Папе Римскому поздравительное письмо

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Папе Римскому Франсиску поздравительное письмо в честь дня Коронации.

Как передает Report, в письме написано следующее:

«В честь дня Коронации поздравляю вас и всех ваших единоверцев лично от своего и от имени всего народа Азербайджана.

В последнее время отношения между Азербайджаном и Священным Престолом вступили на новую стадию. Проводимые на высоком уровне мероприятия, являются поощрением диалога и толерантности между цивилизациями и верами.

Надеюсь что, мы и дальше будем поддерживать наш откровенный диалог, направленный на сохранение мира и стабильности в мире, торжества общечеловеческих ценностей, установления взаимопонимания, поддержки и единства между людьми.

В этот приятный день я желаю вам крепкого здоровья, и успехов в вашей доброй и священной миссии»