Президент Азербайджана направил королю Швеции поздравительное письмо

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил королю Швеции Карлу Густаву XVI поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше величество,
Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Королевства Швеция.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Швеции – постоянного мира и благосостояния".
News DepartmentАвтор новости
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