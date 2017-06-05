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    Президент Азербайджана направил королю Швеции поздравительное письмо

    Ильхам Алиев поздравил Карла Густава XVI по случаю национального праздника

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил королю Швеции Карлу Густаву XVI поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество,

    Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Королевства Швеция.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Швеции – постоянного мира и благосостояния".

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