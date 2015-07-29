​Президент Азербайджана направил королю Марокко поздравительное письмо

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Его величеству Мухаммеду VI.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
"Ваше величество,
Мой дорогой брат,
От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Марокко – Днем трона.
Убежден, что азербайджано-марокканские отношения, и впредь развиваясь в духе взаимного уважения и доверия, будут прочной основой для нашего сотрудничества в соответствии с интересами двух народов, обладающих общими духовными ценностями.
В этот знаменательный день желаю Вам здоровья и счастья, а братскому народу Марокко – постоянного процветания и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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