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    ​Президент Азербайджана направил королю Марокко поздравительное письмо

    В этот знаменательный день желаю Вам здоровья и счастья, а братскому народу Марокко – постоянного процветания и благополучия

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Марокко Его величеству Мухаммеду VI.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Ваше величество,

    Мой дорогой брат,

    От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Марокко – Днем трона.

    Убежден, что азербайджано-марокканские отношения, и впредь развиваясь в духе взаимного уважения и доверия, будут прочной основой для нашего сотрудничества в соответствии с интересами двух народов, обладающих общими духовными ценностями.

    В этот знаменательный день желаю Вам здоровья и счастья, а братскому народу Марокко – постоянного процветания и благополучия".

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