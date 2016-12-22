Президент Азербайджана направил императору Японии поздравительное письмо

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил императору Японии Акихито поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше Величество,

Я рад передать самые искренние поздравления от себя лично и от имени народа Азербайджана по случаю национального праздника страны – Дня Вашего рождения.

В этом знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Японии - постоянного мира и благополучия".