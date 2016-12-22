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    Президент Азербайджана направил императору Японии поздравительное письмо

    Глава государства поздравил императора по случаю национального праздника Японии

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил императору Японии Акихито поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше Величество,

    Я рад передать самые искренние поздравления от себя лично и от имени народа Азербайджана по случаю национального праздника страны – Дня Вашего рождения.

    В этом знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Японии - постоянного мира и благополучия". 

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