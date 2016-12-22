Президент Азербайджана направил императору Японии поздравительное письмо

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил императору Японии Акихито поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше Величество,
Я рад передать самые искренние поздравления от себя лично и от имени народа Азербайджана по случаю национального праздника страны – Дня Вашего рождения.
В этом знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Японии - постоянного мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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