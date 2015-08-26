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    ​Президент Азербайджана направил поздравительное письмо президенту Молдовы

    ​В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы - мира и благополучия

    Баку. 26 августа. REPOER.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Республики Молдова поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления с национальным праздником Вашей страны – Днем независимости.

    Верю, что мы и впредь будет продолжать наши совместные усилия на пути укрепления традиционно дружественных отношений между Азербайджаном и Молдовой, расширения нашего сотрудничества.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы - мира и благополучия".

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