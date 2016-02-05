Президент Азербайджана: Нам очень больно за положение сирийских беженцев

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в конференции по приглашению генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, Премьер-министра Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвида Кэмерона, Канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, Премьер-министра Королевства Норвегия Эрны Сульберг и Эмира Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Как сообщает Report, на конференции, организованной совместно Великобританией, Германией, Кувейтом, Норвегией и Организацией Объединенных Наций, обсуждались вопросы обеспечения безотлагательной и долгосрочной помощи Сирии, реализации гуманитарных и образовательных проектов в регионе, решения социальных проблем страдающих от кризиса беженцев, оказания поддержки принимающим их странам.

Глава государства выступил на проведенной в рамках конференции сессии на тему "Образование".

"Нам очень больно за положение сирийских беженцев. В годы независимости – в начале 1990-х годов, когда соседняя Армения развязала агрессию против Азербайджана, Азербайджан и сам пострадал от гуманитарной катастрофы и кризиса. В результате этой агрессии было оккупировано 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана. Мы подверглись этнической чистке. Более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев", - заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на конференции.

"Это действительно была гуманитарная катастрофа. В это время наша страна была очень молодой и бедной. Один миллион из восьми миллионов человек - самый высокий показатель по числу беженцев на душу населения - оказались в то время без крова и работы, были лишены жизненных возможностей. Мы признательны международным гуманитарным организациям, в особенности, оказавшему нам поддержку в сложный момент нашей истории Верховному комиссариату ООН по делам беженцев.

Сегодня Азербайджан сам является страной-донором. Мы обеспечиваем финансовую помощь, включая сирийских беженцев. В 1994 году между Азербайджаном и Арменией был установлен режим прекращения огня. К сожалению, с того времени за столом переговоров не было достигнуто серьезных подвижек по урегулированию данного конфликта. Несмотря на то, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана, уже более 20 лет Армения игнорирует эти резолюции.

Однако достижение в 1994 году договоренности о прекращении огня предоставило нам возможность развиваться. С того времени развитие Азербайджана было стремительным. Мы обеспечили необходимыми жилищными условиями, можно сказать, 250 тыс. беженцев. Уровень грамотности у нас, включая и беженцев, составляет 100 процентов. Десять лет назад примерно 70 процентов беженцев проживало в условиях бедности. А сейчас уровень бедности среди беженцев составляет всего 12 процентов. В целом, безработица и бедность составляют 5 процентов. Почему я довожу до вашего внимания эти показатели?! Потому что страна может развиваться и справляться с большими трудностями только в условиях стабильности и мира.

Сегодня мы выслушали много выступлений и призывов к помощи. Азербайджан входит в число стран, которые уже внесли и будут вносить вклад в гуманитарное развитие в Сирии. Но самое главное – это мир, прекращение огня, поиск политического решения. Лишь после этого будут открыты рабочие места, образование будет находиться на желаемом уровне, а люди начнут верить в свое будущее. Мы, как страна, пострадавшая от больших экономических и социальных трудностей, знаем путь к достижению этого. Мы можем поделиться своим опытом создания рабочих мест. За последние десять лет в Азербайджане создано 1,5 млн. рабочих мест. Мы также можем поделиться опытом в области образования. В нашей стране построено более 3 тыс. школ и, как я уже сказал, в Азербайджане достигнут 100-процентный уровень грамотности. Мы также можем поделиться опытом по управлению гуманитарным кризисом и сделаем это.

Но главное – это мир. Поэтому найти как можно скорее политическое решение сирийского кризиса - вопрос номер один в нашей повестке дня. Уверен, что проведенные нами сегодня обсуждения сыграют важную роль в поиске данного политического решения. Азербайджан, как страна, обладающая сегодня основательным финансовым и экономическим потенциалом, смогла добиться этого в условиях не мира, а всего лишь прекращения огня.

Конечно, мы будем продолжать поддерживать наших братьев и сестер в Сирии. Мы признательны странам, принявшим на себя столь большой груз по приему сирийских беженцев. Хочу еще раз отметить, что мы приехали сюда для поощрения мира и подобных ценностей. С этой точки зрения, Азербайджан будет продолжать играть свою важную роль", - заявил президент И. Алиев.