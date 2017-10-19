Президент Азербайджана находится с визитом в Турции

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 19 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Стамбул для участия в качестве особого гостя в Саммите D-8.
Как сообщает Report, в Стамбульском международном аэропорту Ататюрк в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.
Глава государства поприветствовал отряд почетного караула.
Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Васип Шахин и другие официальные лица.
News DepartmentАвтор новости
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