Президент Азербайджана находится с визитом в Турции

© AZƏRTAC

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 19 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Стамбул для участия в качестве особого гостя в Саммите D-8.

Как сообщает Report, в Стамбульском международном аэропорту Ататюрк в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Глава государства поприветствовал отряд почетного караула.

Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Васип Шахин и другие официальные лица.