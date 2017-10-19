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    Президент Азербайджана находится с визитом в Турции

    Президент Ильхам Алиев примет участие в Саммите D-8 в качестве особого гостя© AZƏRTAC

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 19 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл в Стамбул для участия в качестве особого гостя в Саммите D-8.

    Как сообщает Report, в Стамбульском международном аэропорту Ататюрк в честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

    Глава государства поприветствовал отряд почетного караула.

    Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Васип Шахин и другие официальные лица.

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