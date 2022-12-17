Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса находится с рабочим визитом в Бухаресте.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса находится с рабочим визитом в Бухаресте.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства примет участие в пленарном заседании, которое пройдет в связи с церемонией подписания "Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".

Пленарное заседание можно будет посмотреть в прямом эфире.