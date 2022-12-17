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Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии

Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса находится с рабочим визитом в Бухаресте.
Внешняя политика
17 декабря 2022 г. 10:52
Президент Азербайджана находится с рабочим визитом в Румынии
Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Румынии Клауса Йоханниса находится с рабочим визитом в Бухаресте.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства примет участие в пленарном заседании, которое пройдет в связи с церемонией подписания "Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии".

Пленарное заседание можно будет посмотреть в прямом эфире.

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Версия на английском языке Azerbaijani President on working visit to Romania
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Rumıniyaya işgüzar səfərə gedib

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