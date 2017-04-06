Президент Азербайджана награжден Международной премией дружбы Турции

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев награжден Международной премией дружбы, учрежденной ежемесячным журналом "Çekmeköy 2023", издаваемым муниципалитетом Чекмекой турецкого города Стамбул.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава нашего государства удостоен этой премии за решительную позицию в связи с предотвращением попытки государственного переворота 15 июля 2016 года в Турции, сохранением государственности и законной власти в братской стране.

Премию принял генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев 5 апреля на торжественной церемонии, организованной во дворце "Чыраган" в Стамбуле.

Генеральный консул отметил, что эта премия, которой удостоен президент Азербайджана, является примером безграничной любви турецкого народа к главе нашего государства.

В церемонии приняли участие официальные лица, известные представители общественности Турции, видные деятели науки и искусства, представители НПО и СМИ.