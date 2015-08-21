Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджана - СПИСОК

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в распоряжение говорится о награждении за высокие заслуги при выполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников Особой службы государственной охраны наградить следующих военнослужащих Особой службы государственной охраны:

Орденом "За службу Отечеству" 2-й степени:

Рзаева Вюсала Сабир оглу - генерал-майора

Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:

Юсифова Акифа Исахан оглу - генерал-майора

Медалью "За Родину"

Гаджиева Ниязи Ханбаба оглу – генерал-лейтенанта

Байрамова Сабира Джюмшуд оглу – полковника

Мамедова Мушвига Джамал оглу – полковника

Ганбарова Тофика Хазрат оглу – полковника

Сулейманова Гюлю Имдат оглу- полковника лейтенанта

Аладдинова Али Хейраддин оглу – полковника-лейтенанта

Битьяева Михаила Михайловича – полковника-лейтенанта

Гейдарова Эльчина Йолчу оглу - полковника-лейтенанта

Медалью "За отвагу"

Мамедова Эльчина Суреддин оглу – полковника

Агаева Хикмета Саттар оглу – полковника

Гусейнова Ильгара Рамиз оглу - полковника-лейтенанта

Алимарданова Вугара Аладдин оглу – полковника-лейтенанта

Зейналова Эльсевара Эльчин оглу – майора

Бахтиярова Рашада Тапдыг оглу – майора

Алекберова Тофика Искендер оглу – майора

Буниятова Забуллу Ханнан оглу - майора.

Медалью "За военные заслуги"

Мирзоева Вугара Беюкбей оглу – полковника

Гамарли Джейхуна Рафиг оглу – полковника

Ибрагимова Эльшада Гуламали оглу - полковника-лейтенанта

Гадирова Васифа Вахид оглу - полковника-лейтенанта

Салахова Рауфа Балагардаш оглу - полковника-лейтенанта

Османова Сахиба Аликрам оглу – майора

Алпашаева Эльмана Гаджиахмед оглу – майора

Гусейнова Вюсала Эльшад оглу – майора

Дадашева Наиля Надир оглу – майора

Пашаева Шахина Агадайы оглу- майора

Гусейнова Полада Джамиль оглу – майора

Гулиева Сабита Бекир оглу – майора

Фаталиева Сахавата Искендер оглу - майора

Асадова Гамида Ариф оглу - майора медицинской службы

Исмайлова Джабира Гусейн оглу- капитана

Алиева Ялчына Гюльгусейн оглу – прапорщика

Гусейнова Азера Айдын оглу – прапорщика

Гейдарова Тарлана Абдульхалыг оглу – прапорщика

Алиева Эльвира Тофик оглу – прапорщика

Зейналова Самира Сахиб оглу – старшего сержанта

Гафарова Зеки Ариф оглу - старшего сержанта

Велиева Сабухи Мамедага оглу - старшего сержанта