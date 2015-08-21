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    Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджана - СПИСОК

    Военослужащие награждены за высокие заслуги при выполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников ОСГО

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, в распоряжение говорится о награждении за высокие заслуги при выполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников Особой службы государственной охраны наградить следующих военнослужащих Особой службы государственной охраны:

    Орденом "За службу Отечеству" 2-й степени:

    Рзаева Вюсала Сабир оглу - генерал-майора

    Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:

    Юсифова Акифа Исахан оглу - генерал-майора

    Медалью "За Родину"

    Гаджиева Ниязи Ханбаба оглу – генерал-лейтенанта

    Байрамова Сабира Джюмшуд оглу – полковника

    Мамедова Мушвига Джамал оглу – полковника

    Ганбарова Тофика Хазрат оглу – полковника

    Сулейманова Гюлю Имдат оглу- полковника лейтенанта

    Аладдинова Али Хейраддин оглу – полковника-лейтенанта

    Битьяева Михаила Михайловича – полковника-лейтенанта

    Гейдарова Эльчина Йолчу оглу - полковника-лейтенанта

    Медалью "За отвагу"

    Мамедова Эльчина Суреддин оглу – полковника

    Агаева Хикмета Саттар оглу – полковника

    Гусейнова Ильгара Рамиз оглу - полковника-лейтенанта

    Алимарданова Вугара Аладдин оглу – полковника-лейтенанта

    Зейналова Эльсевара Эльчин оглу – майора

    Бахтиярова Рашада Тапдыг оглу – майора

    Алекберова Тофика Искендер оглу – майора

    Буниятова Забуллу Ханнан оглу - майора.

    Медалью "За военные заслуги"

    Мирзоева Вугара Беюкбей оглу – полковника

    Гамарли Джейхуна Рафиг оглу – полковника

    Ибрагимова Эльшада Гуламали оглу - полковника-лейтенанта

    Гадирова Васифа Вахид оглу - полковника-лейтенанта

    Салахова Рауфа Балагардаш оглу - полковника-лейтенанта

    Османова Сахиба Аликрам оглу – майора

    Алпашаева Эльмана Гаджиахмед оглу – майора

    Гусейнова Вюсала Эльшад оглу – майора

    Дадашева Наиля Надир оглу – майора

    Пашаева Шахина Агадайы оглу- майора

    Гусейнова Полада Джамиль оглу – майора

    Гулиева Сабита Бекир оглу – майора

    Фаталиева Сахавата Искендер оглу - майора

    Асадова Гамида Ариф оглу - майора медицинской службы

    Исмайлова Джабира Гусейн оглу- капитана

    Алиева Ялчына Гюльгусейн оглу – прапорщика

    Гусейнова Азера Айдын оглу – прапорщика

    Гейдарова Тарлана Абдульхалыг оглу – прапорщика

    Алиева Эльвира Тофик оглу – прапорщика

    Зейналова Самира Сахиб оглу – старшего сержанта

    Гафарова Зеки Ариф оглу - старшего сержанта

    Велиева Сабухи Мамедага оглу - старшего сержанта

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