Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджана - СПИСОК

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Особой службы государственной охраны Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, в распоряжение говорится о награждении за высокие заслуги при выполнении служебных обязанностей и по случаю профессионального праздника сотрудников Особой службы государственной охраны наградить следующих военнослужащих Особой службы государственной охраны:
Орденом "За службу Отечеству" 2-й степени:
Рзаева Вюсала Сабир оглу - генерал-майора
Орденом "За службу Отечеству" 3-й степени:
Юсифова Акифа Исахан оглу - генерал-майора
Медалью "За Родину"
Гаджиева Ниязи Ханбаба оглу – генерал-лейтенанта
Байрамова Сабира Джюмшуд оглу – полковника
Мамедова Мушвига Джамал оглу – полковника
Ганбарова Тофика Хазрат оглу – полковника
Сулейманова Гюлю Имдат оглу- полковника лейтенанта
Аладдинова Али Хейраддин оглу – полковника-лейтенанта
Битьяева Михаила Михайловича – полковника-лейтенанта
Гейдарова Эльчина Йолчу оглу - полковника-лейтенанта
Медалью "За отвагу"
Мамедова Эльчина Суреддин оглу – полковника
Агаева Хикмета Саттар оглу – полковника
Гусейнова Ильгара Рамиз оглу - полковника-лейтенанта
Алимарданова Вугара Аладдин оглу – полковника-лейтенанта
Зейналова Эльсевара Эльчин оглу – майора
Бахтиярова Рашада Тапдыг оглу – майора
Алекберова Тофика Искендер оглу – майора
Буниятова Забуллу Ханнан оглу - майора.
Медалью "За военные заслуги"
Мирзоева Вугара Беюкбей оглу – полковника
Гамарли Джейхуна Рафиг оглу – полковника
Ибрагимова Эльшада Гуламали оглу - полковника-лейтенанта
Гадирова Васифа Вахид оглу - полковника-лейтенанта
Салахова Рауфа Балагардаш оглу - полковника-лейтенанта
Османова Сахиба Аликрам оглу – майора
Алпашаева Эльмана Гаджиахмед оглу – майора
Гусейнова Вюсала Эльшад оглу – майора
Дадашева Наиля Надир оглу – майора
Пашаева Шахина Агадайы оглу- майора
Гусейнова Полада Джамиль оглу – майора
Гулиева Сабита Бекир оглу – майора
Фаталиева Сахавата Искендер оглу - майора
Асадова Гамида Ариф оглу - майора медицинской службы
Исмайлова Джабира Гусейн оглу- капитана
Алиева Ялчына Гюльгусейн оглу – прапорщика
Гусейнова Азера Айдын оглу – прапорщика
Гейдарова Тарлана Абдульхалыг оглу – прапорщика
Алиева Эльвира Тофик оглу – прапорщика
Зейналова Самира Сахиб оглу – старшего сержанта
Гафарова Зеки Ариф оглу - старшего сержанта
Велиева Сабухи Мамедага оглу - старшего сержанта
News DepartmentАвтор новости
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