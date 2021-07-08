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Президент Азербайджана наградил сотрудников органов дипломатической службы

Президент Азербайджана наградил сотрудников органов дипломатической службы Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики".
Внешняя политика
8 июля 2021 г. 19:51
Президент Азербайджана наградил сотрудников органов дипломатической службы
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников органов дипломатической службы Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, за плодотворную деятельность в органах дипломатической службы Азербайджанской Республики награждены следующие лица:

медалью "За отличие на дипломатической службе"

Абдулазимов Эльшан Самед оглу

Аллахвердиев Эльчин Гусейн оглу

Асланов Азад Ханлар оглу

Джаббаров Аббас Гусейн оглу

Джафаров Сади Расим оглу

Ашрафзаде Эльвин Ульфет оглу

Гусейнова Айгюн Абульфаз гызы

Гусейнова Нигяр Рамиз гызы

Гасымов Махур Хафиз оглу

Мамедов Эльдар Гасан оглу

Мамедова Хуснийя Рафаэль гызы

Солтанов Фарид Рафаэль оглу

Шахъяров Шахин Арзуман оглу

Ягубова Айсель Шакир гызы.

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Версия на азербайджанском языке Prezident diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarını təltif etdi

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