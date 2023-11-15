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Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена

Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 11:54
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена

Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу.

"Азербайджан всегда демонстрировал солидарность в отношении палестинского вопроса и поддерживает его решение на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН. Наша страна и впредь продолжит оказывать поддержку Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ", - отмечается в письме главы государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: 'We hope for the soonest de-escalation of tension in Gaza'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Qəzzadakı gərginliyin tezliklə aradan qaldırılacağına ümid edirik"

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