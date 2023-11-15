Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена

Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена.

Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу.

"Азербайджан всегда демонстрировал солидарность в отношении палестинского вопроса и поддерживает его решение на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН. Наша страна и впредь продолжит оказывать поддержку Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ", - отмечается в письме главы государства.