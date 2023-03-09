О нас

Ильхам Алиев: Надеемся, что международные акторы убедят Армению не упустить шанс на мир

Ильхам Алиев: Надеемся, что международные акторы убедят Армению не упустить шанс на мир Сразу же после окончания войны в ноябре 2020 года мы выступили с инициативой начать мирные переговоры и представили знаменитые пять принципов, которые могли бы стать основой для заключения мирного соглашения с Арменией. Надеемся, что международные акторы,
Внешняя политика
9 марта 2023 г. 11:54
Ильхам Алиев: Надеемся, что международные акторы убедят Армению не упустить шанс на мир

Сразу же после окончания войны в ноябре 2020 года мы выступили с инициативой начать мирные переговоры и представили знаменитые пять принципов, которые могли бы стать основой для заключения мирного соглашения с Арменией. Надеемся, что международные акторы, которые пытаются содействовать в этом вопросе, убедят Армению не упустить этот шанс.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

Глава государства отметил, что Армения потеряла шанс стать независимой страной. "Они стали полностью зависимыми, своего рода колонией другой страны, а теперь, возможно, и других стран. Из-за агрессии против нас они упустили свой шанс стать действительно независимыми и построить свое будущее. Теперь у них появился шанс начать вести себя как сосед со своими соседями. Мы хотим мира. Мы не хотим еще одной войны. И мы думаем, что мир достижим", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistan öz gələcəyini qurmaq şansını əldən buraxıb"

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда был надежным партнером
9 марта 2023 г. 12:31
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над расширением экспортных трубопроводов
Президент Ильхам Алиев: Мы работаем над расширением экспортных трубопроводов
9 марта 2023 г. 12:28
МИД: Необходимо создание пограничного пункта пропуска в начале Лачынской дороги
МИД: Необходимо создание пограничного пункта пропуска в начале Лачынской дороги
9 марта 2023 г. 12:25
Официальный Баку ответил МИД Армении
Официальный Баку ответил МИД Армении
9 марта 2023 г. 12:25
Посол Израиля: Благодарны Азербайджану за проведение Глобального форума
Посол Израиля: Благодарны Азербайджану за проведение Глобального форума
9 марта 2023 г. 12:21
Президент: Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу
Президент: Азербайджан существенно увеличил поставки природного газа в Европу
9 марта 2023 г. 12:14
Серагельдин: Глобальный Бакинский форум имеет особое значение
Серагельдин: Глобальный Бакинский форум имеет особое значение
9 марта 2023 г. 12:12
ООН выступает за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
ООН выступает за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
9 марта 2023 г. 12:03
Азербайджанские волонтеры с Сумеййе Эрдоган в Турции вручили подарки пострадавшим от землетрясения женщинам
ФотоАзербайджанские волонтеры с Сумеййе Эрдоган в Турции вручили подарки пострадавшим от землетрясения женщинам
9 марта 2023 г. 12:01
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является многоконфессиональной, многоэтнической страной
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является многоконфессиональной, многоэтнической страной
9 марта 2023 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi