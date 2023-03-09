Ильхам Алиев: Надеемся, что международные акторы убедят Армению не упустить шанс на мир

Сразу же после окончания войны в ноябре 2020 года мы выступили с инициативой начать мирные переговоры и представили знаменитые пять принципов, которые могли бы стать основой для заключения мирного соглашения с Арменией. Надеемся, что международные акторы,

Сразу же после окончания войны в ноябре 2020 года мы выступили с инициативой начать мирные переговоры и представили знаменитые пять принципов, которые могли бы стать основой для заключения мирного соглашения с Арменией. Надеемся, что международные акторы, которые пытаются содействовать в этом вопросе, убедят Армению не упустить этот шанс.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 марта на церемонии открытия X Глобального Бакинского форума на тему "Мир сегодня: вызовы и надежды" в Баку.

Глава государства отметил, что Армения потеряла шанс стать независимой страной. "Они стали полностью зависимыми, своего рода колонией другой страны, а теперь, возможно, и других стран. Из-за агрессии против нас они упустили свой шанс стать действительно независимыми и построить свое будущее. Теперь у них появился шанс начать вести себя как сосед со своими соседями. Мы хотим мира. Мы не хотим еще одной войны. И мы думаем, что мир достижим", - добавил Президент Ильхам Алиев.