Президент Азербайджана: На Южном Кавказе наступила эпоха мира

На Южном Кавказе наступила эпоха мира.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции Сельчука Байрактароглу в Шуше.

На встрече было подчеркнуто, что братские отношения и стратегическое союзничество между нашими странами успешно развиваются во всех направлениях, в том числе в военной сфере.

Отметив, что нет стран, которые были бы так близки друг другу, как Азербайджан и Турция, глава государства отметил, что наше единство является важным фактором в мировом масштабе. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в регионе уже наступила эпоха мира.