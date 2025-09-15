Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Президент Азербайджана: На Южном Кавказе наступила эпоха мира

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 18:00
    На Южном Кавказе наступила эпоха мира.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции Сельчука Байрактароглу в Шуше.

    На встрече было подчеркнуто, что братские отношения и стратегическое союзничество между нашими странами успешно развиваются во всех направлениях, в том числе в военной сфере.

    Отметив, что нет стран, которые были бы так близки друг другу, как Азербайджан и Турция, глава государства отметил, что наше единство является важным фактором в мировом масштабе. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в регионе уже наступила эпоха мира.

