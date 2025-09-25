Президент Азербайджана: На освобожденных землях уже живут свыше 50 тысяч человек
Внешняя политика
- 25 сентября, 2025
- 21:07
В период оккупации Армения сровняла с землей сотни наших городов и сел, преднамеренно разрушила 65 мечетей. Такова была политика Армении, которая на протяжении почти 30 лет управлялась военными преступниками.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"А мы восстанавливаем разрушенные до основания села и города. В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек", - отметил глава государства.
