    Президент Азербайджана: На освобожденных землях уже живут свыше 50 тысяч человек

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 21:07
    В период оккупации Армения сровняла с землей сотни наших городов и сел, преднамеренно разрушила 65 мечетей. Такова была политика Армении, которая на протяжении почти 30 лет управлялась военными преступниками.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "А мы восстанавливаем разрушенные до основания села и города. В рамках программы "Великое возвращение" на освобожденных землях уже живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек", - отметил глава государства.

    Azərbaycan Prezidenti: Azad edilmiş torpaqlarda artıq 50 mindən çox insan yaşayır, işləyir və təhsil alır
    President of Azerbaijan: More than 50,000 people already live, work, and study in the liberated territories

