О нас

Президент Азербайджана: На освобожденных землях наглядно видим единство тюркского мира

Президент Азербайджана: На освобожденных землях наглядно видим единство тюркского мира На освобожденных территориях сегодня создается широкая дорожно-транспортная инфраструктура, и компании из Турции активно участвуют в реализации этих гигантских проектов.
Внешняя политика
6 июня 2024 г. 15:43
Президент Азербайджана: На освобожденных землях наглядно видим единство тюркского мира

На освобожденных территориях сегодня создается широкая дорожно-транспортная инфраструктура, и компании из Турции активно участвуют в реализации этих гигантских проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Подчеркнув, что на новой автомагистрали, проложенной в Шушу, построены 7 тоннелей, 9 виадуков, множество мостов, и большинство подрядчиков – это компании из Турции, глава государства сказал: "В то же время стремительными темпами идет процесс восстановления железных дорог. Подрядчиком железной дороги Горадиз-Агбенд также являются турецкие компании. То есть на освобожденных землях мы наглядно видим единство тюркского мира".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 15:50
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Азербайджана
30 мая 2024 г. 19:18
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
Президент Финляндии подтвердил свое участие в COP29
30 мая 2024 г. 18:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi