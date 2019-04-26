Президент Азербайджана принимает участие на II форуме сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине

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Второй международный форум сотрудничества "Один пояс, один путь" стартовал в Пекине 26 апреля.

Как сообщает Report, на форуме участвует делегация во главе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В форуме принимают участие 37 глав государств и правительств, руководители международных организаций.

В этом году в форуме принимают участие лидеры из Азербайджана, России, Пакистана, Казахстана, Австрии, Беларуси, Чехии, Греции, Венгрии, Италии, Сербии, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.