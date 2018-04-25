Президент Азербайджана: Мы всегда вместе с Турцией

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "Нас радует то, как под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция становится сильнее".

Как сообщает Report, об этом на проведенной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом совместной пресс-конференции заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Нас радует то, что Турция становится сильнее. После выборов приглашаю дорого брата с визитом в Азербайджан. Пусть и впредь будет существовать традиция совершения первого визита в Турцию и Азербайджан после выборов. Мы всегда вместе", - сказал глава государства.