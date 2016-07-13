Президент Азербайджана: Мы возлагаем надежды на то, что усилия Франции, направленные на урегулирование карабахского конфликта, дадут результат

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Франции Франсуа Олланду.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Французской Республики.

Азербайджан придает большое значение отношениям с Францией. Наши постоянно расширяющиеся политические, экономические и культурные связи, взаимовыгодное сотрудничество служат наглядным примером динамичного и всестороннего развития двусторонних отношений.

Мы также возлагаем большие надежды на то, что усилия Французской Республики как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и лично Ваши, господин президент, усилия, направленные на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, возникшего в результате территориальных притязаний Армении против Азербайджана, освобождение наших оккупированных земель, возвращение более миллиона наших соотечественников, оказавшихся в положении беженцев и вынужденных переселенцев, к родным очагам, в скором времени дадут результат.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному французскому народу - постоянного процветания и благополучия".