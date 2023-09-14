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Президент Азербайджана: Мы видим интерес компаний из Центральной Азии к Свободной экономической зоне Алят

Президент Азербайджана: Мы видим интерес компаний из Центральной Азии к Свободной экономической зоне Алят Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане рассказал о сотрудничестве Азербайджана со странами этого региона.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 15:28
Президент Азербайджана: Мы видим интерес компаний из Центральной Азии к Свободной экономической зоне Алят

Президент Ильхам Алиев в ходе выступления на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Таджикистане рассказал о сотрудничестве Азербайджана со странами этого региона.

Как сообщает Report, подчеркнув, что одним из важных критериев двустороннего сотрудничества является рост взаимной торговли и инвестиций, глава государства сказал, что показатели по этим двум направлениям имеют устойчивый рост.

"В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем в 3 раза. За 7 месяцев этого года рост еще на 50 процентов. Уже созданы совместные инвестиционные фонды, согласован объем взаимных инвестиций в более чем 1 миллиард долларов в ближайшие 3 года. Мы уже реализуем многие проекты в сфере промышленной кооперации, машиностроения, автопрома, судостроения и сельского хозяйства, а именно хлопководства, шелководства, садоводства и животноводства. В начальной стадии реализации находятся инвестиционные проекты в сфере гостиничного бизнеса и туризма. Мы видим интерес компаний из Центральной Азии к недавно созданной в Азербайджане Свободной экономической зоне Алят", - отметил президент Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: We see interest of Central Asian companies in Alat Free Economic Zone
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Mərkəzi Asiyadan olan şirkətlərin Ələt Azad İqtisadi Zonasına marağını görürük"

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