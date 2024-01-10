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Президент Азербайджана: Мы вели переговоры таким образом, чтобы свести к минимуму внешние давления в достижении наших целей

Президент Азербайджана: Мы вели переговоры таким образом, чтобы свести к минимуму внешние давления в достижении наших целей Мы вели переговоры таким образом, чтобы свести к минимуму внешние давления в достижении наших целей. Однако главным вопросом для меня было то, что это – исторический вопрос, общенациональный вопрос, и здесь не нужно акцентироваться на каком-то достижении,
Внешняя политика
10 января 2024 г. 20:21
Президент Азербайджана: Мы вели переговоры таким образом, чтобы свести к минимуму внешние давления в достижении наших целей

Мы вели переговоры таким образом, чтобы свести к минимуму внешние давления в достижении наших целей. Однако главным вопросом для меня было то, что это – исторический вопрос, общенациональный вопрос, и здесь не нужно акцентироваться на каком-то достижении, которое может показаться выгодным.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Мы должны решить вопрос коренным образом, решить его раз и навсегда, полностью восстановить нашу территориальную целостность и наш суверенитет. В нашей стране не должно оставаться сепаратистского логова, и если нашему поколению не посчастливится это сделать, мы должны вырастить такое молодое поколение, которое сделает это через 20 лет, 30 лет, 50 лет. Вот в этом и заключался главный вопрос", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: ‘We conducted the negotiations in a manner that minimized external pressure while achieving our goals’
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Danışıqları elə aparırdıq ki, məqsədlərimizə çatmaq üçün minimum xarici təzyiqlə üzləşək"

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