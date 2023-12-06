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Президент Азербайджана: Мы в состоянии обеспечить бывших вынужденных переселенцев достойными рабочими местами

Президент Азербайджана: Мы в состоянии обеспечить бывших вынужденных переселенцев достойными рабочими местами Мы в состоянии обеспечить бывших вынужденных переселенцев достойными рабочими местами, создать условия для них. Кстати, хочу отметить, что занятость в этих сферах - это важный вопрос. Принимая во внимание тот факт, что идет планомерный процесс возвращения
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 13:05
Президент Азербайджана: Мы в состоянии обеспечить бывших вынужденных переселенцев достойными рабочими местами

Мы в состоянии обеспечить бывших вынужденных переселенцев достойными рабочими местами, создать условия для них. Кстати, хочу отметить, что занятость в этих сферах - это важный вопрос. Принимая во внимание тот факт, что идет планомерный процесс возвращения вынужденных переселенцев, большинство из них уже имеют рабочие места, это является свидетельством комплексности выбранного подхода.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Подчеркнув, что после Второй Карабахской войны он неоднократно заявлял о том, что армяне Карабаха – это наши граждане, глава государства сказал: "Это стало предметом манипуляции со стороны некоторых сепаратистских лидеров. Мы, в свою очередь, заявили, что готовы создать такие условия, чтобы они могли остаться и жить в этой области, и это, - как я уже сказал, - находится в полном соответствии с международным правом . Конечно, они могли бы подать заявление на получение азербайджанского гражданства по этому праву. Что касается их безопасности, их прав, то этот вопрос также решен. Безопасность должна быть обеспечена в соответствии с Конституцией Азербайджана и обязательствами, взятыми Азербайджаном перед международными организациями".

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