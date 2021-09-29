Президент Азербайджана: Мы тесно сотрудничаем в вопросах внешней политики

"Уважаемый господин премьер-министр, рад вас видеть. Добро пожаловать в Азербайджан. Рад снова видеть вас в нашей стране. Это уже вторая наша встреча в этом году. Кроме того, у нас состоялось несколько телефонных разговоров для обсуждения важных вопросов

"Уважаемый господин премьер-министр, рад вас видеть. Добро пожаловать в Азербайджан. Рад снова видеть вас в нашей стране. Это уже вторая наша встреча в этом году. Кроме того, у нас состоялось несколько телефонных разговоров для обсуждения важных вопросов двусторонних отношений. Сегодня мы продолжим наш диалог. Между двумя братскими странами политический диалог всегда был активным и продолжает оставаться активным. Мы тесно сотрудничаем в вопросах внешней политики, особенно в нашем регионе с новыми вызовами и возможностями".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 29 сентября на встрече с находящимся в стране с визитом премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Естественно, усиление политических связей между нашими странами важно не только для наших народов, но и для всего региона", - сказал глава государства.