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Президент Азербайджана: Мы тесно сотрудничаем в вопросах внешней политики

Президент Азербайджана: Мы тесно сотрудничаем в вопросах внешней политики "Уважаемый господин премьер-министр, рад вас видеть. Добро пожаловать в Азербайджан. Рад снова видеть вас в нашей стране. Это уже вторая наша встреча в этом году. Кроме того, у нас состоялось несколько телефонных разговоров для обсуждения важных вопросов
Внешняя политика
29 сентября 2021 г. 15:21
Президент Азербайджана: Мы тесно сотрудничаем в вопросах внешней политики

"Уважаемый господин премьер-министр, рад вас видеть. Добро пожаловать в Азербайджан. Рад снова видеть вас в нашей стране. Это уже вторая наша встреча в этом году. Кроме того, у нас состоялось несколько телефонных разговоров для обсуждения важных вопросов двусторонних отношений. Сегодня мы продолжим наш диалог. Между двумя братскими странами политический диалог всегда был активным и продолжает оставаться активным. Мы тесно сотрудничаем в вопросах внешней политики, особенно в нашем регионе с новыми вызовами и возможностями".

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 29 сентября на встрече с находящимся в стране с визитом премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Естественно, усиление политических связей между нашими странами важно не только для наших народов, но и для всего региона", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: Strengthening political ties between Azerbaijan and Georgia - important for whole region 
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanla Gürcüstan arasında siyasi əlaqələrin gücləndirilməsi bütün region üçün önəmlidir"

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