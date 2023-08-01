О нас

Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза

Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза Это была инициатива председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, который пригласил нас, и мы это поддержали, так как, учитывая уровень сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, и Арменией и ЕС, мы считаем естественной активизацию Евросоюза.
Внешняя политика
1 августа 2023 г. 22:44
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза

Это была инициатива председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, который пригласил нас, и мы это поддержали, так как, учитывая уровень сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, и Арменией и ЕС, мы считаем естественной активизацию Евросоюза.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews, отвечая на вопрос о переговорах с Арменией при содействии Шарля Мишеля.

"Я подумал, что ЕС может стать лучшим, потому что наши отношения основаны на взаимном уважении, взаимном доверии и взаимных интересах. Так что сейчас эта инициатива превращается в очень активную форму диалога благодаря нашим встречам не только в Брюсселе, но и, например, на полях заседаний Европейской мирной инициативы. В последний раз это произошло в Кишиневе. Считаю это важным, так как мы не допускаем стагнации ситуации. Потому что в случае стагнации мы не будем застрахованы от любого опасного сценария", - подчеркнул глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Şarl Mişelin iştirakı ilə Ermənistanla danışıqlara dair: "Avropa İttifaqının fəal olması təbiidir"

Самое важное

В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
Ильхам Алиев: Мы считаем естественной активизацию Евросоюза
1 августа 2023 г. 22:44
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
НПО зарубежных стран: Армения препятствует реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана
1 августа 2023 г. 18:10
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
Свидетели: Вагиф Хачатурян - один из организаторов геноцида в Мешали
1 августа 2023 г. 16:53
Стали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
ФотоСтали известны имена некоторых задержанных во время операции в Джалилабаде
31 июля 2023 г. 20:59
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
Раскрыты подробности резни, устроенной Вагифом Хачатуряном в Мешали - РАССКАЗЫВАЕТ ОЧЕВИДЕЦ
31 июля 2023 г. 14:23
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
Учреждены дни городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджана
31 июля 2023 г. 14:05
Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна
Община Западного Азербайджана приветствует задержание Вагифа Хачатуряна
31 июля 2023 г. 12:52
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
Политолог: Индия недооценивает геополитическую значимость Азербайджана, переоценивая Армению
31 июля 2023 г. 11:13
Ильхам Алиев: претензии армянской стороны, связанные с гуманитарной ситуацией и блокадой, являются политической манипуляцией
Ильхам Алиев: претензии армянской стороны, связанные с "гуманитарной ситуацией" и "блокадой", являются политической манипуляцией
30 июля 2023 г. 18:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi