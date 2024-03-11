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Президент Азербайджана: Мы радуемся успехам Казахстана

Президент Азербайджана: Мы радуемся успехам Казахстана Мы радуемся успехам Казахстана.
Внешняя политика
11 марта 2024 г. 17:08
Президент Азербайджана: Мы радуемся успехам Казахстана

Мы радуемся успехам Казахстана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на первом заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджана и Казахстана.

Поздравив президента Токаева и весь братский народ Казахстана с очень впечатляющими достижениями в социально-экономическом и инновативном развитии, глава государства сказал: "Экономический рост и увеличение валового внутреннего продукта Казахстана говорят о правильной и выверенной экономической политике. Также полностью поддерживаем Ваши реформы, направленные на модернизацию страны, на диверсификацию экономики, что во многом уже достигнуто".

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Версия на английском языке Azerbaijani President: 'We rejoice in successes of Kazakhstan'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: Qazaxıstanın uğurları bizi sevindirir

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