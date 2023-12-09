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Президент Азербайджана: Мы продолжим проводить независимую политику на международной арене

Президент Азербайджана: Мы продолжим проводить независимую политику на международной арене Мы продолжим проводить независимую политику на международной арене.
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 10:29
Президент Азербайджана: Мы продолжим проводить независимую политику на международной арене

Мы продолжим проводить независимую политику на международной арене.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews.

Напомнив, что Азербайджан уже четвертый год председательствует во втором после ООН международном институте - Движении неприсоединения, глава государства отметил: "По общему мнению многих государств-членов, а именно 120 государств-членов, Азербайджан сыграл важную роль в привнесении нового измерения и динамики в Движение неприсоединения. Мы сделали много шагов по институциональному развитию Движения неприсоединения, создали парламентскую платформу, молодежную платформу, работали над созданием женской платформы. Мы принимали самое активное участие в решении вопросов, связанных с пандемией COVID, оказав помощь более чем 80 странам. Таким образом, наше председательство в Движении неприсоединения позволило нам продемонстрировать нашу политику, наши возможности. И, кстати, наше председательство единогласным решением было продлено еще на один год. 120 стран, среди которых не все находятся в хороших отношениях друг с другом, - но когда речь зашла об Азербайджане, все они единодушно поддержали нас. Мне кажется, это лучшая демонстрация международной поддержки. Иногда, когда некоторые политики говорят о международном сообществе, они, возможно, имеют в виду лишь несколько десятков стран. Но международное сообщество — это более 200 стран, и большинство из них поддерживают Азербайджан".

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz beynəlxalq arenada müstəqil siyasət yürütməyə davam edəcəyik"

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