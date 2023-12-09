Президент Азербайджана: Мы продолжим проводить независимую политику на международной арене

Мы продолжим проводить независимую политику на международной арене.

Мы продолжим проводить независимую политику на международной арене.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу Euronews.

Напомнив, что Азербайджан уже четвертый год председательствует во втором после ООН международном институте - Движении неприсоединения, глава государства отметил: "По общему мнению многих государств-членов, а именно 120 государств-членов, Азербайджан сыграл важную роль в привнесении нового измерения и динамики в Движение неприсоединения. Мы сделали много шагов по институциональному развитию Движения неприсоединения, создали парламентскую платформу, молодежную платформу, работали над созданием женской платформы. Мы принимали самое активное участие в решении вопросов, связанных с пандемией COVID, оказав помощь более чем 80 странам. Таким образом, наше председательство в Движении неприсоединения позволило нам продемонстрировать нашу политику, наши возможности. И, кстати, наше председательство единогласным решением было продлено еще на один год. 120 стран, среди которых не все находятся в хороших отношениях друг с другом, - но когда речь зашла об Азербайджане, все они единодушно поддержали нас. Мне кажется, это лучшая демонстрация международной поддержки. Иногда, когда некоторые политики говорят о международном сообществе, они, возможно, имеют в виду лишь несколько десятков стран. Но международное сообщество — это более 200 стран, и большинство из них поддерживают Азербайджан".