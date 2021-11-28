Президент Азербайджана: Мы придаем огромное значение связям с Ираном

Мы придаем огромное значение связям с Исламской Республикой Иран. Наши народы – братские народы. Мы веками жили вместе. Родственные связи также достаточно широки.

Мы придаем огромное значение связям с Исламской Республикой Иран. Наши народы – братские народы. Мы веками жили вместе. Родственные связи также достаточно широки.

Как передает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

«Наши народы объединяют общая история, общая культура. Это прекрасная основа. На этой основе мы пишем современную историю двусторонних связей. Очень рад, что появилась такая прекрасная возможность для встречи. Эта наша первая встреча с Вами. Уверен, что она придаст мощный импульс развитию ирано-азербайджанских связей», - сказал глава государства.

В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в рамках транспортного коридора Север-Юг, а также Зангезурского транспортного коридора. Было отмечено, что реализация Зангезурского коридора будет выгодна и Ирану, который сможет воспользоваться этой транспортной артерией.