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Президент Азербайджана: Мы поддерживаем территориальную целостность Китая и политику единого Китая

Президент Азербайджана: Мы поддерживаем территориальную целостность Китая и политику единого Китая Мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать территориальную целостность Китая и политику единого Китая, а также политику воссоединения Китая. Эта политика была сформулирована много лет назад, неоднократно подтверждалась и остается абсолютно неизменно
Внешняя политика
24 июля 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем территориальную целостность Китая и политику единого Китая

Мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать территориальную целостность Китая и политику единого Китая, а также политику воссоединения Китая. Эта политика была сформулирована много лет назад, неоднократно подтверждалась и остается абсолютно неизменной.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в интервью китайской медиакорпорации China Media Group.

"И я никогда не изменю ее, так как Китай для нас является дружественной страной. Во-вторых, потому что мы всегда поддерживаем законы и принципы международного права, а международное право нельзя рассматривать избирательно. И те страны, которые демонстрируют избирательный подход к международному праву, будут только терять свою репутацию, потому что в международном праве четко прописано, что принцип территориальной целостности является основным принципом международного права", - отметил глава государства.

Подчеркнув, что самоопределение народа не должно противоречить территориальной целостности, президент сказал, что это базовый принцип международного права.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: 'We support China's territorial integrity and One China policy'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz Çinin ərazi bütövlüyünü, Vahid Çin siyasətini dəstəkləyirik"

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