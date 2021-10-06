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Президент Азербайджана: Мы планируем работать вместе с Европейским Союзом

Президент Азербайджана: Мы планируем работать вместе с Европейским Союзом "Конечно, наши планы по завершению крупного проекта - Южного газового коридора этим не ограничиваются. Мы видим, что можем стать поставщиком для многих других членов Европейского Союза".
Внешняя политика
6 октября 2021 г. 18:59
Президент Азербайджана: Мы планируем работать вместе с Европейским Союзом

"Конечно, наши планы по завершению крупного проекта - Южного газового коридора этим не ограничиваются. Мы видим, что можем стать поставщиком для многих других членов Европейского Союза".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного руководителя представительства Европейского Союза в Азербайджане Петра Михалко.

"Мы планируем работать вместе с Европейским Союзом над расширением географии наших поставок - особенно сейчас, зимой, когда все видят, что альтернативный источник с точки зрения альтернативного маршрута - это именно энергетическая безопасность", - добавил глава государства. 

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Версия на английском языке Azerbaijan plans to work with European Union – President Aliyev
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Avropa İttifaqı ilə birgə işləməyi planlaşdırırıq"

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