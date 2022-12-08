Президент Азербайджана: Мы открываем посольство в Тиране

Мы открываем посольство в Тиране, и это - важный показатель нашего сотрудничества.

Азербайджан открывает посольство в Тиране.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с премьер-министром Республики Албания Эди Рамой один на один 8 декабря.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить Вас за гостеприимство, которое Вы оказали мне во время моего визита в Албанию. Как мы и договорились, будем продолжать активный диалог. Ваш визит носит характер отслеживания хода уже согласованных вопросов. С обеих сторон даны все поручения. Наши команды активно работают. Результаты моего официального визита весьма позитивные. Наши связи укрепляются, появляются новые возможности. Как я уже сообщил Вам, мы открываем посольство в Тиране, и это - важный показатель нашего сотрудничества. С практической точки зрения это даст нам возможность ближе знакомиться с процессами, происходящими в Вашей стране. В то же время это позволит нам быть еще более результативными в нашей двусторонней повестке дня. Еще раз добро пожаловать", - сказал глава государства.