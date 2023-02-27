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Президент Азербайджана: Мы настроены конструктивно работать с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды

Президент Азербайджана: Мы настроены конструктивно работать с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды Принятые документы в октябре прошлого года в Праге и Сочи являются тем фундаментом, которые и могут быть использованы для того, чтобы выйти на мирный договор.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 22:12
Президент Азербайджана: Мы настроены конструктивно работать с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды

Принятые документы в октябре прошлого года в Праге и Сочи являются тем фундаментом, которые и могут быть использованы для того, чтобы выйти на мирный договор.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава государства сказал: "Во всяком случае, мы настроены позитивно и конструктивно работать с армянской стороной, с российской стороной в качестве нашего друга и соседа, с тем, чтобы поскорее перевернуть эту страницу вражды и вернуть на Южный Кавказ мир".

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что результаты визита, как всегда, будут позитивными.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Biz düşmənçilik səhifəsini tezliklə çevirmək üçün konstruktiv iş aparmaq əzmindəyik"

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