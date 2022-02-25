Президент Азербайджана: Мы будем и дальше расширять наше сотрудничество с братской Турцией

Президент Азербайджана: Мы будем и дальше расширять наше сотрудничество с братской Турцией

Мы намерены и дальше расширять и диверсифицировать наше сотрудничество и плодотворную деятельность с братской Турцией, которые день ото дня обогащаются новым содержанием.

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Мы намерены и дальше расширять и диверсифицировать наше сотрудничество и плодотворную деятельность с братской Турцией, которые день ото дня обогащаются новым содержанием. Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Ильхама Алиева президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю дня его рождения. "Вам принадлежит незаменимая роль в повышении на нынешний высший уровень азербайджано-турецких отношений, источником которых является непоколебимая воля наших народов и которые основаны на принципе "Одна нация, два государства". Ваши постоянные усилия на пути укрепления нашего единства и союзничества, неизменная поддержка делу восстановления территориальной целостности Азербайджана и освобождения наших земель от оккупации, снискали Вам глубокое уважение и почтение в нашей стране. Пользуясь случаем, хочу выразить удовлетворение ратификацией Шушинской декларации, которая имеет историческое значение. Этот документ открывает новую страницу в азербайджано-турецких стратегических союзнических отношениях, вносит вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе. Мы намерены и дальше расширять и диверсифицировать наше сотрудничество и плодотворную деятельность с братской Турцией, которые день ото дня обогащаются новым содержанием", - отметил президент. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijan to continue to expand, diversify cooperation with fraternal Turkiye, President Aliyev says