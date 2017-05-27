 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана: Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, направленным против мирных граждан

    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта© Azertag.az

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Арабской Республики Египет Его превосходительству господину Абдул-Фаттаху Ас-Сиси

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    Глубоко потрясены известием о гибели и ранении пассажиров, большинство которых дети, в результате обстрела из автоматического оружия автобуса в провинции Аль-Минья.

    Мы крайне возмущены этим чудовищным террористическим актом, направленным против мирных граждан, считаем важным и необходимым ведение совместной и решительной борьбы со всеми проявлениями терроризма, который с каждым днем становится все более необузданным. В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему народу Египта, желаю скорейшего исцеления раненым и пострадавшим".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi