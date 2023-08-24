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Президент Азербайджана: Мы и впредь готовы оказывать народу Украины необходимую помощь

Президент Азербайджана: Мы и впредь готовы оказывать народу Украины необходимую помощь Нынешний высокий уровень отношений между Азербайджаном и Украиной исходит из исторически сформировавшихся традиций тесной дружбы и взаимного уважения между нашими народами. Вызывает удовлетворение, что продиктованные этой волей и построенные на прочной ос
Внешняя политика
24 августа 2023 г. 12:45
Президент Азербайджана: Мы и впредь готовы оказывать народу Украины необходимую помощь

Нынешний высокий уровень отношений между Азербайджаном и Украиной исходит из исторически сформировавшихся традиций тесной дружбы и взаимного уважения между нашими народами. Вызывает удовлетворение, что продиктованные этой волей и построенные на прочной основе наши межгосударственные отношения, динамично развиваясь благодаря нашим совместным усилиям, вышли на новый этап. Верю, что азербайджано-украинские связи будут и дальше развиваться в соответствии с целями и задачами, отраженными в Совместной декларации, которую мы подписали во время моего визита в Украину в январе прошлого года.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном послании президента Азербайджана Ильхама Алиева украинскому коллеге Владимиру Зеленскому по случаю национального праздника Украины – Дня независимости.

Передав от своего имени и от имени народа Азербайджана Владимиру Зеленскому и всему народу Украины самые искренние пожелания, глава государства отметил: "С самыми приятными впечатлениями вспоминаю нашу встречу с Вами в июне этого года в Кишиневе, наш обмен мнениями по двусторонним азербайджано-украинским отношениям".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан, всегда оставаясь приверженным Уставу ООН, нормам и принципам международного права, уважает суверенитет и территориальную целостность всех государств, в том числе Украины. "Мы постоянно держим в центре внимания вопросы гуманитарной помощи народу Украины и впредь готовы оказывать необходимую помощь", - добавил президент Азербайджана.

Он выразил уверенность, что в соответствии с интересами двух народов и дальше будут последовательно продолжены совместные усилия на пути расширения дружественных отношений между Азербайджаном и Украиной, укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

Передав Владимиру Зеленскому наилучшие пожелания, глава государства пожелал дружественному народу Украины мира и благополучия.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev sends congratulatory letter to Volodymyr Zelenskyy 
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Volodimir Zelenskiyə təbrik məktubu göndərib

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