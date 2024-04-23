Президент Азербайджана: Мы чувствуем себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира

Президент Азербайджана: Мы чувствуем себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира

Мы чувствуем себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира.

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Мы чувствуем себя комфортно как в Европе, так и в восточной части мира. Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в ходе выступления на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете АДА. Свою точку зрения глава государства обосновал следующим образом: "Мы не чувствуем неудобств, поскольку азербайджанское общество на протяжении столетий в значительной степени впитало ценности обеих цивилизаций - как европейской, так и исламской". Подпишитесь на наш Telegram канал