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Президент Азербайджана: Мы будем способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига

Президент Азербайджана: Мы будем способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига Мы заканчиваем наше председательство в Движении неприсоединения, но Бакинская инициативная группа будет жить.
Внешняя политика
10 января 2024 г. 20:56
Президент Азербайджана: Мы будем способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига

Мы заканчиваем наше председательство в Движении неприсоединения, но Бакинская инициативная группа будет жить.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Мы будем способствовать разоблачению французского неоколониализма и способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига", - добавил глава государства.

Коснувшись вопросы осквернения памятника Натаван во Франции, президент Ильхам Алиев провел сравнение между этим случаем и тем, что армяне раскопали могилу Натаван в Агдаме, и подчеркнул, что аналогия напрашивается.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: ‘We will support process of freeing French colonies from the French colonial yoke’
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Fransız müstəmləkələrinin Fransanın zülmündən azad olunması prosesini dəstəkləyəcəyik"

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