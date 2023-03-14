Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией может быть подписан на основе пяти принципов

Инициатива подписания мирного договора, охватывающего пять принципов, была выдвинута именно Азербайджаном, и мирный договор между двумя странами может быть подписан на основе данных принципов.

Инициатива подписания мирного договора, охватывающего пять принципов, была выдвинута именно Азербайджаном, и мирный договор между двумя странами может быть подписан на основе данных принципов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в расширенном составе с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан поддерживает процесс подписания мирного соглашения с Арменией, миссию президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, Брюссельскую повестку дня.

Глава государства подчеркнул, что позиция Азербайджана состоит из двух подходов. Первый - подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, второй – осуществление диалога с армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана.