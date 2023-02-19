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Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует

Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует.
Внешняя политика
19 февраля 2023 г. 00:42
Президент Азербайджана: Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует

Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует.

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе".

"Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует. Может быть, существует только на бумаге. У бывших сопредседателей Минской группы, которая не дала никаких результатов за 28 лет работы, все еще есть некоторые рычаги влияния на ситуацию. Поэтому у нас есть платформа, организуемая Соединенными Штатами, Россией и сейчас уже и Европейским Союзом", - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Франции там уже нет из-за односторонней проармянской позиции французского правительства. "И это понятно, когда ты посредник, ты не можешь принимать чью-либо сторону. И вы не можете демонстрировать, что принимаете чью-либо сторону", - сказал глава государства.

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