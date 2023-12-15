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Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне

Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне Считаю, что COP29 - одно из самых престижных международных мероприятий в мире. С точки зрения представительства стран она не уступает Генеральной Ассамблее ООН. Поэтому мы должны немедленно дать старт всей подготовительной работе. У нас не так много време
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 13:35
Президент Азербайджана: Международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне

Считаю, что COP29 - одно из самых престижных международных мероприятий в мире. С точки зрения представительства стран она не уступает Генеральной Ассамблее ООН. Поэтому мы должны немедленно дать старт всей подготовительной работе. У нас не так много времени, менее 11 месяцев.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 декабря на совещании в связи с проведением в нашей стране в следующем году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

"Не сомневаюсь, что и международную конференцию COP29 мы проведем на высоком уровне, и это станет очередным большим успехом нашей страны и нашего народа. В то же время Азербайджан как нефтегазовая страна проявит себя и в этой сфере, и каждый в мире еще раз увидит, что наша повестка дня связана с "зеленой" энергией. Создание "зеленых" видов энергии и транспортировка "зеленой" энергии на мировые рынки в настоящее время являются приоритетом нашей энергетической политики. Такова реальность, и весь мир еще раз увидит это", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: We will perfectly conduct the COP29 international conference
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "COP29 beynəlxalq konfransını yüksək səviyyədə keçirəcəyik"

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