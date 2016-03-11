Президент Азербайджана: Международная общественность должна заставить агрессора Армению положить конец оккупации

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ "После нашей последней встречи весной минувшего года ситуация в мире изменилась. Все мы являемся свидетелями этого, и, к сожалению, перемены были не в позитивном русле. Вместо того, чтобы стать более спокойным и безопасным, мир стал более опасным. Резко изменилась ситуация и в нашем регионе. Существующие конфликты остаются неразрешенными, одновременно появились новые конфликты, новые регионы конфронтации и угроз". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на IV Глобальном Бакинском форуме.

"Считаю, что нам, как главам государств и правительств, политикам, необходимо сыграть свою роль в снижении напряженности. Мы должны постараться создать почву для сотрудничества, взаимопонимания и уважения. В противном случае, ситуация будет продолжать ухудшаться", - отметил президент.

И. Алиев заявил, что положение на Ближнем Востоке и в определенных местах Европы, кризис беженцев - все это реалии последних лет. Поэтому одна из основных целей IV Глобального Бакинского форума заключается в обсуждении данных вопросов, особенно, учитывая уровень участников , их вклад в международные вопросы, опыт и знания, все это может содействовать поиску пути выхода из сложившейся ситуации.

"Считаю, что все мы сплотились вокруг единой цели – поощрения сотрудничества, взаимопонимания, стабильности и мира. Потому что мы связаны друг с другом. Порой человеку может показаться, что страшные события, которые мы наблюдаем по телевидению, происходят на какой-то чужой планете. В действительности же это происходит по соседству, и кризис беженцев показал, что мы взаимосвязаны. Любое действие, шаг или вмешательство во внутренние дела других государств непременно создаст сложности для тех, кто совершает это вмешательство.

Считаю, что именно в этом - урок сегодняшних реалий. Мы должны демонстрировать почтение друг к другу, с уважением относиться к выбору, территориальной целостности и планам на будущее. Все это необходимо для контактов, так как наша основная цель заключается в снижении напряженности и существующих угроз.

В этом году Азербайджан отметит 25-ю годовщину независимости. В эти годы, в особенности, в первые годы независимости, мы испытали гражданскую войну, гуманитарный кризис, оккупацию, агрессию, экономические трудности, я бы сказал, экономический крах. Азербайджан превратился в мишень террористических атак. В начале 1990-х годов армянские террористические организации неоднократно совершали террористические акты против гражданских лиц. Конфликт между Арменией и Азербайджаном сегодня, к сожалению, остается неразрешенным.

Хотя в годы независимости наша страна, добившись больших успехов, превратилась в современное, стабильное, прогнозируемое, самодостаточное государство, этот конфликт должен быть урегулирован. Он должен быть разрешен, чтобы более 1 миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев вернулись к родным очагам, чтобы насилию был положен конец и в нашем регионе установился мир. В противном случае будут страдать все страны. Армения, оккупировавшая исторические и законные территории Азербайджана, ничего не приобрела от этого. Экономические трудности, изоляция, миграция и бедность – результаты этой агрессии и оккупации.

Нагорный Карабах является исторической и законной частью Азербайджана. Все международное сообщество признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана. В результате этого конфликта более 1 миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, против нас была проведена этническая чистка. Оккупация 20 процентов нашей территории все еще продолжается. Международные организации, в частности, ООН и его Совет Безопасности, приняли многочисленные резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. К сожалению, эти резолюции не выполнены.

Считаю, что вопрос о механизме исполнения резолюций Совета Безопасности ООН необходимо обсудить как специальную тему. Порой резолюции Совета Безопасности исполняются в течение нескольких часов или за один день. Когда же дело касается нас, то прошло уже двадцать лет. Это – свидетельство отсутствия политической воли, в особенности, политической воли у государств, принявших данные резолюции.

Сегодня переговорный процесс продолжается, но никаких успехов здесь нет. Главная причина этого в том, что Армения не желает мира. Они хотят сохранить оккупированные территории под своим незаконным контролем и оставить статус-кво неизменным. Но это невозможно – статус-кво должен быть изменен. Три страны, сопредседательствующие в переговорном процессе, три государства-постоянные члены Совета Безопасности, неоднократно выступая, заявляли о неприемлемости статус-кво и необходимости его изменить. Для достижения этого Армения должна покинуть оккупированные территории и положить конец оккупации. В ХХI столетии оккупация территории соседнего государства и препятствование процессу переговоров являются совершенно анормальным фактом со всех точек зрения – и с политической, и с правовой, и с гуманитарной.

Считаю, что для урегулирования конфликта Азербайджан, прежде всего, должен стать еще более могущественным, и этот процесс продолжается. Во-вторых, международная общественность, в особенности, государства, обладающие мандатом для того, чтобы заниматься данным конфликтом, должны проявить политическую волю и заставить агрессора положить конец оккупации. Так, как мы видим это во многих местах мира, - агрессору дается отпор, его наказывают, подвергают санкциям, и оккупация прекращается.

На наших оккупированных территориях все разрушено. ОБСЕ дважды направляло туда миссию по изучению фактов, и в обоих случаях их отчеты отражали реальное положение. Это известно и нам. Все наши исторические памятники, мечети, кладбища разрушены. Сегодня мы часто наблюдаем по телевизионным каналам репортажи об уничтожении исторических памятников на Ближнем Востоке. Двадцать лет назад те же события произошли на оккупированных территориях Азербайджана. Разница в том, что в то время международная общественность и медиа не придавали особого значения этой теме, а возможно, не имели выхода на данную информацию. Однако суть не меняется – тот же вопрос и тот же подход. А это очень опасный вопрос с точки зрения мира и безопасности в регионе. Потому, что если агрессор не будет наказан, то он спланирует новый сценарий", - заявил президент Азербайджана.