Президент Азербайджана: Лачынская дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов

Лачынская дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов гражданского назначения, также обеспечивается свободное движение гуманитарных грузов по линии Международного Комитета Красного Креста.

Лачынская дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов гражданского назначения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Давосе 18 января.

Глава государства заявил, что Армения занимается манипулированием событиями на Лачынской дороге с целью ввести в заблуждение международное сообщество и на основе ложной информации утверждает, что дорога якобы закрыта. Президент Ильхам Алиев отметил, что дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов гражданского назначения, также обеспечивается свободное движение гуманитарных грузов по линии Международного Комитета Красного Креста.

Отметим, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 38-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.