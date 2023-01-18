О нас

Президент Азербайджана: Лачынская дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов

Президент Азербайджана: Лачынская дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов Лачынская дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов гражданского назначения, также обеспечивается свободное движение гуманитарных грузов по линии Международного Комитета Красного Креста.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 15:26
Президент Азербайджана: Лачынская дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов

Лачынская дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов гражданского назначения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Давосе 18 января.

Глава государства заявил, что Армения занимается манипулированием событиями на Лачынской дороге с целью ввести в заблуждение международное сообщество и на основе ложной информации утверждает, что дорога якобы закрыта. Президент Ильхам Алиев отметил, что дорога открыта для проезда гражданских лиц и грузов гражданского назначения, также обеспечивается свободное движение гуманитарных грузов по линии Международного Комитета Красного Креста.

Отметим, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 38-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President Aliyev: Lachin road open for passage of civilians and civilian goods
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Laçın-Xankəndi yolunun mülki şəxslər və mülki təyinatlı yüklərin keçidi üçün açıq olduğunu bəyan edib

Самое читаемое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
12 января 2023 г. 22:19
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
Начата выплата пенсий с повышением за первый месяц текущего года
12 января 2023 г. 20:51
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
Объявлена фактическая и ожидаемая погода в Азербайджане
12 января 2023 г. 11:07
Сегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
ФотоСегодня по дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 29 автомобилей миротворцев
12 января 2023 г. 22:28
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
Дочь Васифа Талыбова отстранена от руководства Naxcıvan Bank
12 января 2023 г. 10:54
Сегодня на дороге Ханкенди - Лачын беспрепятственно проехали 43 автомобиля миротворцев
ФотоСегодня на дороге Ханкенди - Лачын беспрепятственно проехали 43 автомобиля миротворцев
11 января 2023 г. 20:16
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
Община Западного Азербайджана выдвинула ряд требований правительству Армении
12 января 2023 г. 10:41
Телеканал TRT World посвятил репортаж акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын
Телеканал TRT World посвятил репортаж акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын
12 января 2023 г. 19:38
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
ФотоВ Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший
12 января 2023 г. 16:28
В Ереване арестованы глава фракции Дашнакцутюн и активист
В Ереване арестованы глава фракции "Дашнакцутюн" и активист
11 января 2023 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi