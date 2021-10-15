Президент Азербайджана: Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом

"Прошел год с момента окончания войны и победы Азербайджана в Отечественной войне. Постконфликтный период в целом проходит спокойно".

"Прошел год с момента окончания войны и победы Азербайджана в Отечественной войне. Постконфликтный период в целом проходит спокойно".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая сегодня на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в формате видеоконференции.

"Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, выполнил резолюции Совета безопасности ООН. Азербайджан решил конфликт с Арменией военно-политическим путем", — заявил глава государства.

Он напомнил, что 10 ноября прошлого года было подписано трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, Армении и России, положившее конец конфликту.

Президент Ильхам Алиев также особо отметил роль президента России Владимира Путина в прекращении военных действий, что позволило избежать больших жертв с обеих сторон.